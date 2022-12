Franco Armani toma todo con calma en Argentina: si no es a Rusia 2018, apunta a Catar 2022

"Voy a seguir trabajando", esa fue la sentencia, este miércoles, del arquero de River Plate e ídolo de la hinchada de Nacional, cuando el diario ‘Olé’ le indagó sobre una probable ausencia en la Selección Argentina para el Mundial que se avecina.

Franco Armani aseguró que, si no es convocado por Argentina no se desilusionará. “Voy a seguir trabajando. Uno se puede bajonear, pero no se puede decepcionar porque no es llamado”, contó el portero de River Plate al diario 'Olé'.

Sin embargo, el sueño de jugar con la albiceleste está latente, “creo que las posibilidades van a estar, no sé si para el Mundial de Rusia. Pero a lo mejor para más adelante las posibilidades en la Selección pueden estar”, mencionó Armani.

“Por eso, creo que si uno no es llamado ahora para el Mundial no hay que desalentarse, uno tiene que seguir trabajando, seguir con la mentalidad que más adelante pueda tener la oportunidad. Repito: seguir trabajando, seguir mejorando día a día, si no es ahora será más adelante”, concluyó el exarquero de Atlético Nacional.

En su paso por el club colombiano, Franco Armani, de 31 años, conquistó seis Ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas y, además, una Copa Libertadores y una Recopa Suramericana.