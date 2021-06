Frank De Boer, DT de los Países Bajos: "los favoritos en la Eurocopa son Francia, Bélgica y España"

El seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, cree que "no es realista" que se dé por hecho que la "Naranja Mecánica" tiene que llegar "fácilmente" a la final de la Eurocopa, y considera que Francia, Bélgica y España son las grandes favoritas para el torneo.

"Somos un país pequeño, y aún así todos esperan que lleguemos con facilidad a la final. Esto no es realista, por supuesto. Sólo tenemos un trofeo grande y hemos jugado tres finales. Y eso es extraordinario, en mi opinión", declaró De Boer en una entrevista con la UEFA publicada este domingo, poco antes de que Países Bajos se enfrente contra Ucrania a las 19.00 GMT en Ámsterdam.

Países Bajos ha jugado tres finales mundialistas (1974, 1978 y 2010) y cuenta en su palmarés con un título de la Eurocopa (1988). Ausente de las grandes citas internacionales desde 2014, está encuadrada en el grupo de Ucrania, Austria y Macedonia del Norte del presente torneo.

El sucesor de Ronald Koeman en el banquillo naranja entiende que en Países Bajos "siempre hay presión" porque hay "diecisiete millones de seleccionadores nacionales".

"He jugado y dirigido clubes donde ganar es esencial, así que la presión siempre está ahí. En la mayor parte, es presión sana que te ayuda a rendir. Es lo mismo en la selección nacional: siempre tienes que rendir, aunque no siempre se justifica", agregó el que fuera jugador de clubes como el Ajax y del FC Barcelona y entrenador también del Ajax o del Inter de Milán.

El técnico de la "Oranje", al que ayer un avión con un cartel le pidió que utilice un esquema de juego de 4-3-3 en vez de un 5-3-2, subrayó que la selección que dirige tiene carácter ofensivo.

"Jugué en el Ajax como 15 o 20 años, y tenías que jugar de cierta manera. Para el equipo nacional neerlandés, también existe esa expectativa. Intentamos dominar a todos nuestros oponentes con una rápida recuperación del balón y un juego de ataque. Esa es siempre la expectativa y es parte de nuestro ADN. Siempre intentaremos tomar la iniciativa", dijo.

Pese a que la selección de Países Bajos está privada por lesión de un jugador clave como el central del Liverpool Virgil van Dijk, destacó De Boer que el equipo no debe tenerle "miedo a nadie".

"Si jugamos bien, podemos vencer a cualquiera. Tienes que vencer a siete países que también van por ese título. Entonces tienes dos o tres grandes favoritos, y no nos cuento como uno de esos favoritos, para ser honesto. Creo que Francia, Bélgica y España son los favoritos. Luego, tienes países como Alemania, Inglaterra, Italia y Portugal que también pueden vencer a cualquier país. Estará abarrotado en la parte superior", comentó.

El técnico, de 51 años y al frente de la selección desde 2020, aseguró que está "inmensamente orgulloso" del puesto que ocupa.

"Si me hubieras dicho eso hace dos o tres años, no hubiera esperado estar en esta silla. A veces, surge una oportunidad, y luego te preguntas : '¿Estoy listo o no?' Sentí que estaba listo", concluyó.