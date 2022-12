Frank Fabra y Sebastián Villa, en la base de Boca Juniors para encarar el 2019

Los futbolistas colombianos hacen parte del grupo de futbolistas que estarán fijos para la siguiente temporada en el cuadro ‘xeneize’.

Sebastián Villa, quien se destacó en sus primeros seis meses, y Frank Fabra, que ya está en la etapa final de su lesión, son dos de los jugadores que tiene fijo su futuro con Boca Junior para 2019.

En cambio, Edwin Cardona no seguiría en el cuadro bonaerense para el otro año, tras cumplirse el préstamo de los Rayados de Monterrey. El club bostero no pagará los 6 millones de dólares y no hará uso de la opción de compra del ‘10’, por lo que su salida cada vez toma más claridad.

No obstante, tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, el próximo entrenador ‘xeneize’ (el cual podría estar entre José Pékerman, Miguel Ángel Russo y Antonio Mohamed) podría pedir a la dirigencia qué deje al jugador.

El caso de Wilmar Barrios es diferente al de Cardona, el volante de marca fue uno de los mejores jugadores del año de Boca Juniors, por lo que han llegado diferentes ofertas de Europa para contar con el futbolista de la Selección Colombia.

Aún no hay nada concreto por el ex Deportes Tolima, por lo que si no llega una oferta que guste el cuadro bonaerense, seguirá vistiendo la camiseta azul y oro.

