Franz Beckenbauer y su legado: el 'cafetero' que lo entrevistó en más de una ocasión

El balompié internacional sigue de luto luego del fallecimiento de Franz Beckenbauer, quien deleitó durante años a los amantes de la 'pecosa' y el cual se ganó un importante lugar entre los futbolistas más destacados en la historia.

En charla exclusiva con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' Guillermo Montoya Callejas, periodista deportivo y quien tuvo la fortuna de entrevistar en varias ocasiones al 'káiser' comentó lo que significaron esas charlas y el contexto de ellas. "Tuve suerte en la vida de encontrarme con Franz Beckenbauer. La foto que hace referencia fue cuando el New York Cosmos vino a Medellín para promocionar pro primera vez la MLS. En esa ocasión, me atreví a ir al hotel donde estaba el equipo y solicité hablar con él, no tuve que hacer mayor esfuerzo, estaba en el comedor y tuvimos un diálogo entretenido, estaba sintonizado con lo que yo le estaba hablando. Entonces él fue adentrándose en el tema, salió fluida y los dos nos adentramos en la conversación", comentó el comunicador.

*Otras declaraciones

¿Cuándo lo volvió a ver?

Publicidad

"Después me encontré con él en México 1986 cuando dirigió por primera vez a Alemania, luego del jugo entre México contra Alemania, el equipo llegó al hotel donde estábamos y allí también arribó la Selección de España. Allí hablé con Eusebio y volví hablar con Franz Beckenbauer y recordó lo que habíamos charlado en Medellín y fue bastante interesante", dijo Guillermo Montoya Callejas.

Franz Beckenbauer falleció este lunes 8 de enero de 2024. Foto: AFP.

¿Qué ha sido lo último del fallecimiento del 'Káiser'?

En las últimas horas, se ha conocido que varias voces han pedido que el estadio del Bayern de Múnich, Allianz Arena, sea el lugar escogido para que se lleve a cabo el funeral del destacado exfutbolista. Sin embargo, aún no se ha conocido la decisión final entre las parte involucradas.

Publicidad

Asimismo, otra de las informaciones que se han conocido este martes 9 de enero, es que se prevé que Franz Beckenbauer sería enterrado en una ceremonia íntima en el mismo lugar donde está su hijo, quien falleció hace unos años por unas complicaciones de salud.

Por el momento, siguen llegando más mensajes recordando el talento del exdeportista alemán el cual supo ser uno de los estandartes del Bayern de Múnich y con la Selección de Alemania, e quipo con el cual logró ser campeón de la Copa del Mundo en dos ocasiones, una como jugador y otra como estratega.

En los próximos días, se llevarán a cabo los últimos homenajes al 'Káiser'.