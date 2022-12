"Fue un día muy raro": todos coinciden tras el reinicio del fútbol en Alemania

La Bundesliga volvió a ver acción este sábado luego de más de dos meses de para debido a la pandemia del coronavirus.

Los entrenadores y jugadores de la Bundesliga vivieron este sábado "un día un poco raro", como admitió el técnico del Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler, en alusión a haber tenido que retomar el campeonato más de dos meses después con medidas de prevención contra el COVID-19 y sin público en la grada.

"El día fue un poco raro. Soy alguien emotivo, me gusta abrazar a un jugador. Es algo que no podía hacer para nada hoy", explicó Rösler tras el empate 0-0 de su equipo ante el colista Paderborn, en alusión a las medidas de evitar el contacto físico en la medida de lo posible.

Por su parte, el técnico del Wolfsburgo, Oliver Glasner, cuyo equipo ganó 2-1 en Augsburgo, estimó que "una victoria así es tan bonita como con un estadio lleno" aunque admitió que le hubiera gustado "festejar esto con los hinchas".

El Friburgo consiguió un meritorio empate 1-1 en Leipzig y su entrenador, Christian Streich, explicó que para su club la circunstancia "no era realmente nueva".

"Nos entrenamos ya con estadios vacíos, pero es triste no tener personas en el estadio. A largo plazo no es grave. No va a afectar la calidad (del juego) que no haya espectadores. Como entrenador no es algo nuevo para mí, he entrenado mucho tiempo a equipos juveniles y siempre me he escuchado gritar", apuntó.

