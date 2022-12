¡Fútbol a la carta! Agéndese con los mejores compromisos que se disputarán el miércoles

Este miércoles 19 de mayo estará repleto de fútbol. En Sudamérica se destacan las competiciones de Copa Libertadores y Sudamericana , mientras que en Europa habrá final de Copa Italia y Francia.

Sin duda uno de los duelos más atractivos será la final de la Copa Italia entre Juventus y Atalanta , compromiso que se jugará este miércoles desde las 2:00 de la tarde. PSG y Mónaco se medirán por el título de la Copa de Francia.

Por parte de la Copa Libertadores y Sudamericana, se estarán definiendo algunos cupos que dan paso a la siguiente fase y en la que hay varios clubes colombianos con la posibilidad de clasificar.

Golcaracol.com trae los duelos más atractivos que se llevarán a cabo en el fútbol sudamericano y europeo, durante la jornada de este miércoles.

Agenda de partidos de este miércoles 19 de mayo:

*Colombianos en el exterior

Dávinson Sánchez - Tottenham vs. Aston Villa (12:00 p.m.)

James Rodríguez y Yerry Mina - Everton vs. Wolves (12:00 p.m.)

Duván Zapata y Luis Muriel vs. Juan Cuadrado - Atalanta vs. Juventus (2:00 p.m.)

Mateus Uribe y Luis Díaz - Porto vs. Belenenses (12:00 p.m.)

Oscar Murillo, Santiago Mosquera y Felipe Pardo - Pachuca vs. Cruz Azul (8:30 p.m.)

*Copa Libertadores

River Plate vs. Santa Fe (7:00 p.m.)

Flamengo vs. LDU Quito (7:00 p.m.)

América de Cali vs. La Guaira (9:00 p.m.)

*Copa Sudamericana

Emelec vs. Deportes Tolima (5:15 p.m.)

Paranaense vs. Melgar (7:30 p.m.)

*Premier League

Crystal Palace vs. Arsenal (1:00 p.m.)

Burnley vs. Liverpool (2:45 p.m.)

*Copa de Francia (final)

PSG vs. Mónaco (2:15 p.m.)