Fútbol para dar y convidar: prográmese con la agenda de partidos de la semana

Esta semana habrá fútbol para dar y convidar: desde los juegos de los Play-Off de la Champions League, pasando por la Copa Libertadores, y hasta la final de la Supercopa de Europa, entre Bayern Múnich y Sevilla.

También habrá algunos partidos de la liga colombiana, Cúcuta vs. Cali, por la fecha 9 de la liga colombiana; y Jaguares vs. La Equidad; y Once Caldas vs. Nacional, de la fecha 10.

Además, destacan algunos partidos de la Serie A y de la MLS, en donde también habrá presencia de los futbolistas colombianos. Así que tome nota y prográmese con los juegos de esta semana.

Esta es la agenda de partidos de la semana

Martes 22 de septiembre

Lyeton Orient vs. Tottenham

Hora: 12:00 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Krasnodar vs. PAOK FC

Hora: 2:00 p.m.

Play-Off Champions League

Maccabi vs. Red Bull Salzburgo

Hora: 2:00 p.m.

Play-Off Champions League

Luton Town vs. Manchester United

Hora: 2:15 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Tigre vs. Bolívar

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Barcelona vs. Flamengo

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Estudiantes de Mérida vs. Nacional

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Cúcuta vs. Cali

Hora: 7:30 p.m.

Liga colombiana

Liga de Quito vs. Sao Paulo

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Junior vs. Independiente del Valle

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Binacional vs. River Plate

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Miércoles 23 de septiembre

Chelsea vs. Barnsley

Hora: 1:45 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Fleetwood Town vs. Everton

Hora: 1:45 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Olympiacos vs. Omonia

Hora: 2:00 p.m.

Play-Off Champions League

Gent vs Dynamo

Hora: 2:00 p.m.

Play-Off Champions League

New England vs. Montreal Impact

Hora: 4:00 p.m.

MLS

Caracas vs. Libertad

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Atlético Paranaense vs. Colo Colo

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Defensa y Justicia vs. Olimpia

Hora: 5:15 p.m.

Copa Libertadores

Real Cartagena vs. Tigres

Hora: 6:00 p.m.

Torneo colombiano

Atlanta United vs. FC Dallas

Hora: 6:00 p.m.

MLS

Chicago Fire vs. Houston Dynamo

Hora: 6:30 p.m.

MLS

Inter Miami vs. New York RB

Hora: 7:00 p.m.

MLS

Internacional vs. Gremio

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

América vs. Universidad Católica

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Racing

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Guaraní vs. Palmeiras

Hora: 7:30 p.m.

Copa Libertadores

Vasco da Gama vs. Botafogo

Hora: 7:30 p.m.

Copa de Brasil

Leones vs. Unión Magdalena

Hora: 8:05 p.m.

Torneo colombiano

Portland Timbers vs. Seattle Sounders

Hora: 9:00 p.m.

MLS

Los Ángeles vs. Vancouver

Hora: 9:30 p.m.

MLS

Jueves 24 de septiembre

Manchester City vs. Bournemouth

Hora: 1:45 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Lincoln City vs. Liverpool

Hora: 1:45 p.m.

Copa de la Liga inglesa

Bayern Múnich vs Sevilla

Hora: 2:00 p.m.

Supercopa de Europa

Huila vs Real San Andrés

Hora: 3:15 p.m.

Torneo colombiano

Jorge Wilstermann vs. Peñarol

Hora: 5:00 p.m.

Copa Libertadores

Medellín vs. Boca Juniors

Hora: 7:00 p.m.

Copa Libertadores

Fortaleza vs. Quindío

Hora: 7:40 p.m.

Torneo colombiano

Delfín vs. Santos

Hora: 9:00 p.m.

Copa Libertadores

Pachuca vs. Toluca

Hora: 9:00 p.m.

Liga de México

Viernes 25 de septiembre

Jaguares vs. La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Liga colombiana

Once Caldas vs. Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Liga colombiana

Braga vs. Santa Clara

Hora: 2:30 p.m.

Liga de Portugal