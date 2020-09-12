¡GOL DE FALCAO! De penal, 'El Tigre' pone el 1-0 en el partido en favor del Galatasaray

⏱ 8’



⚽️ GOOOOOOOOOOOLLLL!! 💪



TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY!



Galatasaray 1-0 Gaziantep FK #GSvGFK pic.twitter.com/9nIpjKhu1j — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020