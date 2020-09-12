⚽️ 2020-2021 Süper Lig Sezonuna üç puan ile başladık! 💪#Galatasaray 3 - 1 Gaziantep FK #GSvGFK pic.twitter.com/kf4EiqUT0n— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
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01:57 PM¡Fin del partido! De la mano de Falcao García, Galatasaray se lleva los primeros tres puntos al ganar 3-1 al Gaziantep
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01:49 PMA los 87 minutos, Falcao García deja la cancha para darle lugar a Mbaye Diagne
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01:23 PMFalcao García es hasta ahora la figura del partido
📸 ⚽️ FALCAAAOOOOOO! 🐅 @FALCAO #GSvGFK pic.twitter.com/qvr5my7BXk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
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01:14 PM¡Descuenta Gaziantep! André marcó para la visita, que pone el marcador 3-1 en favor de Galatasaray
⏱ 54' Galatasaray 3-1 Gaziantep FK— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 12, 2020
⚽ Andre Felipe pic.twitter.com/XJhR3DQJW5
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01:09 PMComienza la segunda mitad: Galatsaray 3- 0 Gaziantep
45' İkinci yarı başladı! #SaldırGalatasaray #GSvGFK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
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12:45 PM¡Otro gol de Falcao García! Galatasaray gana 3-0 y ya es goleada
⏱ 40’— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
⚽️ GOOOOOOOOOOOLLLL!! 💪
TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY!
Galatasaray 3-0 Gaziantep FK #GSvGFK pic.twitter.com/AVae2ReDy8
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12:38 PMVea el gol de Emre Kilinç con el que el Galatasaray gana 2-0 a Gaziantep
Galatasaray 2-0 Gaziantep, Gol 22' Emre kılınç , Asist Radamel Falcao.— Suzan suzi (@SuziSuzi777) September 12, 2020
Canlı izlemek için
🔗https://t.co/OiiacnECfkpic.twitter.com/cNftwdvCch
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12:37 PMVea el gol de Falcao García con el que el Galatasaray se puso arriba en el marcador
#GalatasaraySK #Galatasarayınmacıvar #galatasarayonline #emrekılınc #Gaziantep #SueperLig #sueperligbaslıyor #sports #gsray #cimbomunmacıvar— B.Ö SPORTS (@BOSportss) September 12, 2020
Dk. 8 Gol Radamael falcao [penaltı] Galatasaray 1- Gaziantep-0 pic.twitter.com/fMxHN10jtC
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12:33 PM¡Otro gol de Galatasaray! Emre Kilinç aumentá la diferencia 2-0 sobre Gaziantep
⏱ 28’— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
⚽️ GOOOOOOOOOOOLLLL!! 💪
TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY!
Galatasaray 2-0 Gaziantep FK #GSvGFK pic.twitter.com/UpH7gSzX6z
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12:09 PM¡GOL DE FALCAO! De penal, 'El Tigre' pone el 1-0 en el partido en favor del Galatasaray
⏱ 8’— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
⚽️ GOOOOOOOOOOOLLLL!! 💪
TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY!
Galatasaray 1-0 Gaziantep FK #GSvGFK pic.twitter.com/9nIpjKhu1j
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12:02 PM¡Arranca el partido en el Turk Telekom!
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11:56 AMTitulares confirmadas en Gazisehir Gaziantep
👊 Takımımız, Galatasaray karşısında sahaya bu kadroyla çıkacak! #GSvGFK— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 12, 2020
🚑 Mehmet Erdem Uğurlu ve Alin Tosca sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. pic.twitter.com/ifKEYAnfUN
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11:38 AMFalcao y sus compañeros ya hacen la entrada en calor para su primer partido de local en la temporada
📸 Aslanlarımız karşılaşma öncesinde ısınıyor. 🔥 #GSvGFK pic.twitter.com/jNatVFk7cR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020
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11:01 AMLa visita ya hace el reconocimiento del campo del Turk Telekom
🔥 Türk Telekom Arena’dayız! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/oKwswIpywx— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 12, 2020
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11:00 AM¡Falcao titular! Galatasaray ya tiene listos sus once 'leones' para el debut liguero
📢 Gaziantep FK karşısında ilk 11’imiz #GSvGFK 👇 pic.twitter.com/9S9cejvFuk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020