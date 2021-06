Gareth Bale, futbolista de Gales, aseguró este viernes en rueda de prensa que a lo largo de la temporada ha ido "a más" y recordó que terminó el curso en el Tottenham marcando goles.

En total, pese a no ser titular indiscutible en el conjunto londinense, Bale firmó 16 tantos, una cifra respetable para quien es todavía futbolista del Real Madrid. En la víspera de su estreno en la Eurocopa ante Suiza, el jugador gales reivindicó su temporada.

"No me preocupa no hacer gol. Claro que quiero marcar, pero he dado seis o siete asistencias. Pero si doy asistencias o creo ocasiones, no me preocupa. Me siento bien y fresco. Cada partido he ido a más y he hecho goles en el último tramo de la Premier League", recordó

Bale afirmó que su selección ha jugado de muchas maneras distintas en la fase de clasificación para la Eurocopa y en la Premier League. Ahora, a un día de iniciar la competición, declaró que Gales tiene que hacer sus partidos sin pensar en los anteriores.

"Nos emociona el debut y nos hemos preparado bien. Sabemos que estamos en un grupo complicado, pero tenemos la misma mentalidad de siempre. Ante selecciones potentes damos un buen nivel y esa es nuestra fortaleza", comentó.

Como capitán de Gales, cuestionado por si ayuda a los más jóvenes de su equipo, señaló que éstos no necesitan excesivas atenciones, aunque sí reconoció que con su experiencia "asesora" en todo lo que puede.

"Sabemos que tenemos rivales muy complicados. Suiza es de los diez mejores en el ránking, Turquía ha crecido e Italia es grande por historia. Queremos ganar, queremos empezar bien. Vamos con esa mentalidad, ganar, empezar bien y colocarnos en una buena posición", culminó.