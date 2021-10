Gavi, la nueva 'joya' del Barcelona que debutó en la Selección de España con 17 años

Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi en el mundo del fútbol, batió todos los récords con su titularidad en San Siro a sus 17 años y 62 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con la absoluta en la historia de la selección en un día que cumplió imborrable en el que cumplió "un sueño".

"Es un orgullo para mí ser el jugador más joven en la historia, representar a mi país y encima con victoria", dijo el día después de un estreno repleto de brillantez que ayudó a que España vuelva a una final de una competición nueve años después y el domingo pelee en San Siro por la Liga de Naciones.

"Es un sueño escuchar el himno, siempre he soñado con llegar a la absoluta. Salir de titular no me lo esperaba pero estaba atento para cualquier cosa. Intenté siempre ser yo mismo y darlo todo por mi país", añadió el joven centrocampista del Barcelona.

La reivindicación de Gavi y su fútbol llegó ante uno de los que fue ídolos de su infancia, Marco Verratti, al que anuló y que le dejó un recuerdo en el pecho con unas marcas de lances del juego. "Creo que fue un agarrón con Verrati pero intento recordar y no sé la jugada", confiesa.

Los veteranos de la selección así como los más jóvenes y cercanos a Gavi, le ayudaron desde su llegada a la concentración con consejos. "Durante todos los días ellos me aconsejan mucho. Me dijeron que estuviera tranquilo y lo hiciera como sé", asegura el joven jugador que ya tiene una nueva camiseta para el recuerdo con el 9 a la espalda de la selección española. "Esta camiseta la enmarcaré en mi cuarto junto a la que tengo del Barça", sentenció.

UNA SORPRESA PARA TODOS MENOS PARA LUIS ENRIQUE

El desparpajo de Gavi en su primer día llamó la atención del mundo del fútbol. Sorprendió a Italia, "es un jugador muy joven con una calidad increíble", resaltó Roberto Mancini en rueda de prensa; "Me impresionó Gavi, no le conocía. Hizo un gran partido, se ve que tiene un potencial enorme", afirmó Emerson.

Y no lo fue tanto para Luis Enrique, que no ha mirado la edad ni la corta experiencia del jugador en la elite para convocarle e incluso darle la titularidad ante la campeona de Europa, como ya hizo con Pedri o Ansu Fati.

"Lo de Gavi es excepcional el día de su debut. La verdad que como ya le he visto muchas veces en categorías inferiores y en el primer equipo lo vi como se comportó en el Wanda, sabía lo que nos iba a aportar: personalidad, valentía, calidad. No le pesa la situación, es un portento físicamente, corre muchísimos metros. Estuvo un nivel espectacular", analizó.