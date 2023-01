Gavi se 'graduó' en la Supercopa de España, al dar un recital de buen fútbol contra Real Madrid

Ya había demostrado con creces el potencial que posee con noches de notable y hasta alguna de excelente, pero este domingo en Riad (Arabia Saudita) Pablo Páez Gavira 'Gavi' se doctoró en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid con un recital de juego e intensidad que culminó participando directamente en los tres goles del Barcelona , que levantó el título (1-3).

Gavi, que fue nombrado el MVP de la final, abrió la lata al definir ante Thibaut Courtois y dio las asistencias del segundo y el tercer gol, obra de Robert Lewandowski y Pedro González 'Pedri', respectivamente, que tan solo tuvieron que empujar el balón a la red.

Más escorado en la banda izquierda de lo habitual al poner Xavi Hernández cuatro centrocampistas, el joven futbolista de Los Palacios se hizo dueño y señor de la medular ante los nombres gigantes de Luka Modric y Toni Kross.

Para conseguirlo contó con la ayuda inestimable de su compañero Pedri. Gavi tiene 18 años y, el canario, 20. Entre ambos suman 38, uno más que los que tiene Modric y cinco más que los 33 de Kross. Pero eso no fue un impedimento para que dominaran el ritmo del partido, gestionando a la perfección los momentos adecuados para acelerarlo y desacelerarlo a su antojo.

Además, Gavi también mostró su dosis de lucha e intensidad que siempre le caracteriza jugándose el tipo en cada balón dividido. La mejor muestra fue la jugada del tercer tanto: él mismo robó el balón en el centro del campo anticipándose a Éder Militao, se abrió a la izquierda para esperar el pase de Lewandowski y, una vez tuvo el balón en los pies, midió los tiempos para regalárselo a Pedri, quien apareció en el segundo palo.

"Me quedo sin palabras. Cuando no juega me sabe hasta mal, con lo que le imprime al equipo. Es pura pasión, pura alma", dijo Xavi de Gavi tras el partido. "Nos emociona a todos cuando lo ves competir, tiene un alma y un carácter que se contagia a todo el equipo", añadió.

Esta Supercopa de España es el primer título para Gavi como jugador profesional del Barcelona. El último conquistado por el equipo 'azulgrana' fue la Copa del Rey del curso 2020-2021, aún con Lionel Messi en las filas del 'culé'.

Entonces Gavi era un juvenil de primer año que justo había disputado sus primeros minutos con el Barça B. Pero aquel verano de 2021 todo cambiaría y el mundo descubriría uno de los mayores talentos del fútbol español en la actualidad.

Y es que Gavi se ha convertido, en pocos meses, en ídolo del barcelonismo, sobre todo entre los aficionados más jóvenes, con los que rápidamente ha conectado de una manera especial. Y si no que se lo digan al rey Felipe VI, que lo abordó tras debutar en el Mundial de Qatar para pedirle que le firmara una camiseta para una de sus hijas.