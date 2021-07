Gennaro Gattuso quedó achicopalado tras las acusaciones que recibió desde Inglaterra

Gennaro Gattuso fue uno de los protagonistas del mercado de transferencias, quien luego de su salida del banquillo de Nápoles, firmó con la Fiorentina y a los pocos días presentó su renuncia en el cargo debido a unas diferencias con las directivas, en el tema de los fichajes,

Sin importar lo anterior, al italiano se le había prendido una luz de esperanza llegada desde Londres, dónde su nombre apareció como el máximo candidato para dirigir al Tottenham en la siguiente temporada.

No obstante, a los pocos minutos de conocerse que en las directivas de los 'spurs' tenían en mente el nombre del otrora mediocampista del Milán para dirigir el equipo, los hinchas de los 'liliwhites' se pronunciaron en las redes creando el hashtag #NoToGattusso, el cual se convirtió en tendencia.

En dicho hasthtag salieron a la luz antiguas declaraciones de 'Rino', en las cuales hizo algunos comentarios homofóbicos y machistas, en su pasado como jugador.

Con respecto a lo sucedido, Gennaro Gattuso expresó unas palabras a 'Il Messaggero', "Fue una gran decepción. No me describieron como soy y no había nada que pudiera hacer. Lamento no haber podido defenderme porque no soy la persona de la que estaban hablando en Inglaterra", señaló el antiguo entrenador del Nápoles.

Asimismo, aprovechó para dar un mensaje en contra de las redes sociales, "Cierta malicia proviene de Facebook y Twitter, donde es posible dar rienda suelta a cualquier falsedad. No tengo perfiles en las redes y no los quiero. Tuve que aceptar una historia que duele más que cualquier derrota o despido. No podemos entender lo peligrosa que puede ser la red".