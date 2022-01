Gerard Piqué: "Duele perder contra el Real Madrid, pero estamos más cerca de ganar"

Gerard Piqué destacó la mejoría del Barcelona en el clásico de semifinales de la Supercopa de España pese a la derrota en la prórroga ante el Real Madrid (2-3), un resultado que, dijo, "duele" tras demostrar que están "más cerca de ganar".

"Ha sido un partido muy entretenido para el espectador, hemos competido muy bien, pero al final no hemos ganado. No es el resultado que esperábamos. Perder contra el Real Madrid duele, pero estamos más cerca de ganar, estamos compitiendo y más cerca de darle la vuelta", señaló en Movistar.

Publicidad

"El único pero es que no hemos ganado. A nivel de juego hemos estado muy bien, hemos tomado muchos riesgos. Al final ellos se han llevado la semifinal en una contra en la que no hemos sido capaces de volver. Me voy muy orgulloso del equipo. Jugando así vamos a empezar a ganar y a pelear por los títulos", añadió.

Publicidad



El Barcelona buscó el triunfo en la prórroga tomando unos riesgos que, aseguró, le pasaron factura: "Es muy fácil hablar con el partido terminado, pero creo que, visto lo visto, tras empatar e ir a la prórroga, jugar con tres atrás ante jugadores de la calidad de Vinicius, Rodrygo y Benzema, y competir como lo hemos hecho, es para salir con la cabeza alta. Nos falta ganar".

Pese a la derrota, Piqué se quedó con la imagen que dejó el Barcelona: "El equipo ha llegado un poco cogido con pinzas, con muchos jugadores volviendo de COVID y lesiones largas. A pesar de esto, el equipo ha jugado a un nivel muy alto y todos han mostrado un nivel muy bueno. Son todo cosas positivas, salvo que no hemos ganado y nos volvemos a casa sin una competición que queríamos".