Gerard Piqué: "El día que me vaya del Barcelona, no jugaré más el fútbol, no me iré a otro club"

Gerard Piqué se convirtió en un emblema del Barcelona por todo lo realizado durante su carrera futbolística en el equipo español, al que arribó el 25 de mayo de 2008, tras militar en el Manchester United.

Ya son trece los años en los que ha vestido la camiseta del conjunto 'culé', ganó siete Copa del Rey, ocho Liga de España, seis Supercopa de España, tres Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundial de Clubes, lo que metió directamente en la historia del club.

Sin embargo, y con el transcurrir de los años, el defensa no ha tenido el mejor nivel en las últimas temporadas, en las que el Barcelona tampoco alcanzó los objetivos internacionales propuestos. Por lo que su continuidad ha sido tema de conversación en territorio español.

Y sobre esto, el jugador catalán habló durante una transmisión en Twitch, y expresó: “El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras”.

Además, agregó que: “Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça”.

El futuro es incierto para Piqué, quien concluyó que: "Es algo que siempre he dicho que me hace ilusión, es el club de mi vida, pero bueno, lo tenemos que ver. Queda mucho y me gusta sentirme jugador aún. Cuando me retire veremos cuáles son los planes. Es un poco el comentario que hace gracia”.