Gerardo Martino 'enciende' las alarmas con Lionel Messi: "Vamos a determinar si está en condiciones"

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes que va a ser "cuidadoso" con la gestión del argentino Lionel Messi y que decidiría si el campeón del mundo viajará con el equipo a Atlanta para medirse con el United este sábado en la MLS después del entrenamiento.

"Está bien pero vamos a ver al final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo. Iremos hablando día a día y veremos cómo se siente ellos", aseguró Martino al hablar de la situación de Messi y los demás internacionales del Inter Miami.

El 'Tata' Martino se quedó con sólo doce jugadores de campo en las últimas dos semanas por las salidas de sus mejores futbolistas por la fecha FIFA.

Messi ya regresó de la concentración argentina y Martino informó de que trabajó este jueves. "Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar y analizaríamos no sólo este partido sino todo lo que tenemos por delante estos días", dijo Martino. "Las chances son que viaje, que no viaje, que juegue, que vaya al banco, todo eso lo decidiremos después del entrenamiento", subrayó.

Messi lleva once goles en once partidos con la camiseta del Inter Miami y fue campeón en agosto de la Leagues Cup, el primer trofeo de la historia de su club. Lleva un gol en tres partidos de la MLS y no vio puerta en los duelos contra el Nashville y el Los Ángeles FC.

En la Major League Soccer, el equipo ha estado recuperando terreno después de un comienzo complicado en la temporada. A pesar de que todavía se encuentran lejos de la zona de clasificación para los play-offs, su posición en la Conferencia Este es la 14° con 28 puntos, a seis unidades del DC United, el último equipo en posición de clasificación hasta ahora, sin embargo los de Washington tienen dos partidos más que los de Martino. Pero con Lionel Messi en sus filas, cualquier cosa es posible para los de Miami.