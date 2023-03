Gianluigi Buffon se confesó: "Irme del PSG fue el mayor error de mi vida"

Hablar de Gianluigi Buffon es referirse a uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol y es que además de su talento bajo palos, su vigencia actual con 45 años dan cuenta de ello. El italiano ataja en el Parma y se volvió tendencia por unas curiosas declaraciones sobre su salida del PSG en el 2019.

En la memoria de los amantes de la pelota, piensan en Gianluigi Buffon y de inmediato lo relacionan con la Juventus y con la Selección de Italia. Y es que no es para menos, pues 'Gigi' jugó 17 temporadas consecutivas con la 'Vecchia signora' y también fue campeón del mundo en el 2006 con el combinado 'azzurri'.

Sin embargo, en el 2018, Buffon le dijo adiós a los 'bianconeri' y fue fue fichado por el PSG. Con los franceses tuvo cierto protagonismo, pero no fue 100% titular. A pesar de eso, el golero habló este martes en Twitch con el exjugador Christian Vieri y dejó en claro que fue muy feliz en la capital francesa. "Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos... Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo", fueron las palabras del italiano.

A renglón seguido, Buffon estaba seguro de que ese PSG del cual hizo parte tenía todos los pergaminos para ser campeón de la Champions League, pero todo terminó en frustración para equipo y para él. "Estaba convencido, éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos de final con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta. Esa fue la mayor decepción de mi carrera", expresó.

Publicidad

En el cierre de la transmisión de la mencionada plataforma, Buffon dejó una última frase sobre su salida del conjunto parisino, que sorprendió a propios y extraños. "Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar", comentó el guardameta.

¿Cómo le ha ido en la actualidad a Gianluigi Buffon en el Parma?

En la presente temporada de la Serie B de Italia, 'Gigi' ha disputado 11 partidos con los 'cruzados', equipo que ocupa la novena casilla con 41 unidades.