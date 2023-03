Gianluigi Buffon ya tiene definido cuando 'colgar los guantes' y dejar de ser arquero profesional

Luego de casi 28 temporadas como jugador profesional de fútbol, Gianluigi Buffon reveló para 'Bobo TV' que su retiro está más próximo que lejano.

El arquero que actualmente milita en el Parma de la Serie B de Italia, tomaría la decisión dependiendo de lo que su equipo quiera hacer con el proyecto deportivo para la próxima temporada y a que aspiran en el futuro.

"Al final de esta temporada o, por mucho, al fin de la siguiente temporada me voy a retirar. He hecho todo lo que necesitaba. Puedo continuar la próxima temporada, pero solo si estoy entusiasmado sobre el proyecto que me presenten", dio explicaciones el arquero italiano.

Con 45 años, una carrera llena de éxitos y siendo uno de los arqueros más míticos de la historia del fútbol, Buffon estaría dejando los guantes para ahora concentrarse en sus proyectos personales en caso de no ser convencido.

Para el italiano son 25 títulos oficiales en el fútbol profesional pasando por los mejores clubes de Italia y de Francia. Jugó con la Juventus de Turín, el París Saint-Germain y el Parma, y junto con la Selección de Italia logró la gloria mundial levantando la Copa del Mundo en 2006, la cual se jugó en Alemania.

A lo largo de su carrera jugó 968 partidos en donde tuvo grandes cifras dejando su arco imbatido en varias ocasiones. Para ser más preciso, en 427 ocasiones dejó el arco en cero para el beneficio de su equipo.

Buffon debutó oficialmente en 1997 en un encuentro válido por las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998 ante la Selección de Rusia finalizando 1-1 en condición de visitante. Gianluca Pagliuca, quien era el portero titular de la Selección 'Azzurra' se había lesionado semanas atrás por lo cual, el entrenador decidió convocar y dejar debutar al arquero de tan solo 19 años en aquella época.

Tras la buena actuación que dejó Buffon aquel día y lograr la clasificación a la cita mundialista, el entrenador Cesare Maldini decidió meterlo en la lista de los que participaron en dicho mundial. Sin embargo, no llegó a disputar ningún partido.

Defendiendo los colores de la Selección de Italia pudo disputar 197 partidos a lo largo de las distintas categorías de fútbol profesional internacional. Decidió retirarse del seleccionado nacional, luego de que la Selección Italiana no lograra clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Su último partido vistiendo la 'azzurra' fue contra Argentina en un partido amistoso en donde los italianos terminaron cayendo 2-0 frente a los argentinos.

La ejemplar carrera de Gianluigi Buffon le dejó 20 distinciones individuales, entre ellos cinco trofeos que lo distinguieron como el mejor arquero del mundo.