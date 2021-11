Gianluigi Donnarumma: "Siempre fui titular, me duele estar en el banco de suplentes"

El portero italiano Gianluigi Donnarumma llegó a PSG procedente del Milan, durante sus primeros meses con el equipo parisino ha tenido que rotar la posición de guardameta principal con el costarricense Keylor Navas, quien se ha destacado en diversas ocasiones con el equipo parisino.

Esta situación es algo nuevo para el joven arquero que viene de ganar la Eurocopa con la selección 'azurra', pues en su etapa por el Milan, fue el titular indiscutido y capitán del equipo 'rossoneri'.

"No interfiere en mi desempeño pero, personalmente, me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá", comentó Donnarumma al medio español 'Mundo Deportivo'.

Por el momento el arco de París no tiene un solo dueño y el italiano deberá seguir en la 'pelea' para hacerse con la titular bajo los tres palos del equipo, teniendo en cuenta que Keylor Navas también cumple con gran protagonismo cada que salta al campo de juego.