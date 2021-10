Gianni Infantino: "Si el Super Bowl se juega todos los años, ¿por qué no un Mundial cada dos?"

Continúa el revuelo sobre la posibilidad de que el Mundial se lleve a cabo cada dos años. Muchas han sido las opiniones y, en su mayoría, divididas. En esta ocasión, quien se pronunció fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único, después de hacer colación al cambio que empezará desde 2026, con 48 selecciones, expresó que "precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia".

Hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión oficial. Sin embargo, es un tema que ha generado debate, que está sobre la mesa y no se descarta que suceda. De hecho, para finaliza, Infantino hizo una particular comparación.

"La reputación depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año hay Super Bowl, Wimbledon o la Champions League, y todos están emocionados y esperando, ¿por qué no tener un Mundial cada dos años?", sentenció.