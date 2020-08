Gonzalo Higuaín: "Pueden decir que no estoy para la selección, pero no que soy un fracasado"

Gonzalo Higuaín es quizás, el jugador argentino más criticado en el tiempo reciente. Sus fallos en las finales del Mundial de Brasil en 2014 y en las Copas Américas de 2015 y 2016, lo convierten en el principal responsable de que la Argentina no se haya adjudicado dichos títulos, según los aficionados y algunos sectores de la prensa de aquel país. Inclusive, en 2019 renunció al a Selección, apuntando que su "ciclo está terminado para la alegría de muchos".

Barcelona y sus decisiones para salir de la crisis: Eric Abidal no es más el director deportivo

Tras haber finalizado una nueva temporada en la Juventus, en la que tuvo un buen rendimiento individual a pesar de lo colectivo y a que no fue habitual titular durante todo el curso, el 'Pipa' fue entrevistado por el programa '90 minutos de Fútbol' de 'Fox Sports' y dejó ver su sentimiento sobre las críticas recibidas en su país.

"No pido que no me critiquen. No soy perfecto. Me pueden criticar y decir que no estoy para la selección o para seguir en Europa, pero de ahí a decir que soy un fracasado o que estoy gordo es no tener fundamentos para criticar a un jugador y le tienes que criticar desde otro punto de vista. Futbolísticamente no me pueden criticar haciendo la carrera que hice y lo que logré en la selección".

En las últimas semanas, su nombre ha estado en varias portadas de los diarios italianos, que lo vinculan con una posible salida de la Juventus para abrir campo a nueva sangre en el frente de ataque. De hecho, se ha especulado con un regreso a River Plate, pero esta opción es bastante lejana por lo económico.

Cristiano Ronaldo le pidió un fichaje estrella a la Juventus y se podría caer lo de Duván Zapata

Publicidad

"En un futuro sería lindo jugar en la MLS. Ahora estoy en la Juve y vamos a ver qué pasa. En cinco días empezamos a entrenar. Nos dieron pocas vacaciones por el coronavirus".

La temporada pasada, Higuaín estuvo a préstamos seis meses en el Chelsea, por lo que aprovechando los rumores que vinculan a Lionel Messi con una supuesta salida del Barcelona rumbo a la Premier League inglesa, el 'Pipa' se animó a opinar sobre si este cambio convendría o no al que fuera compañero suyo en la Selección por casi 10 años.

"Es una liga complicada. Ojalá Messi decida lo que sienta que le va a hacer feliz, digan lo que diga. Allí los defensas te 'cagan' a patadas y no se pitan como en España: pegan de lo lindo y son armarios. No sé cómo podría impactarle a Leo", reveló el delantero.

Lazio, dolido y dispuesto a dar un golpe sobre la mesa: va por el fichaje de James Rodríguez

Publicidad

"Yo sufrí mucho la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con la Liga española", concluyó Gonzalo Higuaín sobre su breve estadía en el Chelsea, con el que ganó una Europa League.