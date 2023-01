Graham Potter respaldó a Joao Félix, tras su expulsión en el debut: "Son momentos para aprender"

Joao Félix se perderá los tres próximos partidos del Chelsea por su expulsión por roja directa en el duelo contra el Fulham en la Premier League .

El portugués no estará disponible para los encuentros contra el Crystal Palace, Liverpool y Fulham por la roja directa que recibió en el minuto 58 tras una entrada con los tacos por delante contra Kenny Tete, futbolista del Fulham, en un encuentro que al final culminó por 2-1, en contra de los ‘blues’, que ya confirman su tercera derrota consecutiva, cuarto partidos seguido sin ganar y un solo triunfo en los últimos ocho encuentros.

La suspensión de Félix llega en un momento de urgencia en el Chelsea, con el equipo décimo, a diez puntos de los puestos de Liga de Campeones.

Pese a su expulsión, Graham Potter defendió al portugués, que hasta ese momento estaba siendo el mejor del partido.

"Ha sido un momento de descontrol, una acción que puede pasar con la velocidad de la Premier League. No quería hacer daño a nadie, no ha perdido la cabeza. Son momentos para aprender. Joao es joven y no tenía malicia ninguna, aunque puedo entender por qué ha sido una tarjeta roja. La pierna estaba arriba y el árbitro tenía que tomar una decisión", dijo Potter en rueda de prensa.

Cabe resaltar que el portugués llegó a las filas de Chelsea el pasado 11 de enero en condición de préstamo hasta junio del 2023, inicialmente, por lo que su debut duró menos de un día, así como su primera expulsión con los de Stamford Bridge.

Sin embargo, a pesar de su falta de ritmo y fútbol mostrado en Atlético de Madrid, consecuencia de su llegada a Inglaterra, el entrenador Potter ya le había dado la derecha a Joao, quien manifestó estar “en uno de los clubes más grandes del mundo, en el que espera ayudar al equipo a conseguir sus objetivos, además de afirmar estar muy contento por estar ahí y con muchas ganas de jugar en Stamford Bridge", viendo ahora este sueño pospuesto, por su sanción, tras la expulsión sufrida en su debut.

"Es un jugador de calidad, va a marcar la diferencia en ataque y estoy deseando de empezar a trabajar con él. Es joven y tiene mucha experiencia. Nos ha dado a todos un impulso. Llevo tiempo al tanto de la operación, pero con las lesiones que hemos tenido, hemos acelerado a por ello. Es bueno tenerle aquí y que pueda entrenar ya con nosotros", había dicho dijo Potter, en la llegada de Félix.