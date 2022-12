Gran actuación de Sebastián Villa en el triunfo de Boca Juniors 3-1 sobre Colón

El extremo colombiano, a quien le hicieron una pena máxima, jugó este domingo 82 minutos, cuando fue reemplazado por Emanuel Reynoso.

Boca Juniors encontró un respiro luego de una semana muy negativa, derrotó este domingo 3-1 a Colón de Santa Fe y volvió a acomodarse en los primeros puestos de la Superliga argentina del fútbol argentino.

Publicidad

En su reducto de La Bombonera, Boca volvió al triunfo en partido de la séptima fecha después de perder 2-0 el Superclásico ante River) y de ser eliminado de la Copa Argentina a manos de Gimnasia (1-0). Con un equipo con mayoría de suplentes no tuvo problemas para conseguir tres puntos que lo ponen en carrera otra vez en busca de su tercer título consecutivo de Liga.

Vea acá: Los números de James en su regreso a la Selección Colombia para los duelos preparatorios

Lisandro Magallán (16), Mauro Zárate (32, de penal) y Carlos Tevez (80) anotaron los goles para el triunfo del conjunto 'xeneize', que guardó los titulares para el importante cruce del jueves próximo contra Cruzeiro, en Belo Horizonte, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El uruguayo Gonzalo Bueno (87) descontó cerca del final para el conjunto santafesino.

Publicidad

"Esto nos da confianza para el jueves (contra Cruzeiro), que es muy importante. Boca mostró otra cara y me voy contento por el partido que hicimos. No estoy tan acostumbrado a pasar tantos partidos sin goles, así que convertir uno también me da confianza y también para mis compañeros, después de una semana dura", dijo Tevez.

Vea también: La Selección Colombia jugaría partido de preparación frente a Ecuador en noviembre

Publicidad

Con esta victoria en el bolsillo, Boca llega a 13 puntos y alcanza la línea de su archirrival River en el quinto puesto, todavía detrás del puntero Racing (19), al que se visitará el próximo fin de semana, en otro cotejo crucial para sus aspiraciones de ser tricampeón.

Otro de los protagonistas del torneo es Huracán, que escaló al tercer puesto al derrotar por 1-0 como visitante a Belgrano de Córdoba con un magnífico gol del colombiano Andrés Roa (30), que rompió la monotonía con un imparable derechazo al ángulo.

A primera hora, Patronato celebró su primer triunfo del campeonato y dejó el fondo de la tabla a Talleres al vencerlo 2-1 con tantos de Mauricio Sperduti (14, de penal) y del delantero uruguayo Facundo Barceló (73). Nahuel Bustos (11) descontó para el conjunto cordobés.

En Santa Fe, el charrúa Diego Zabala (40) anotó el único gol de la tarde y le dio los tres puntos a Unión frente a Gimnasia La Plata.

Publicidad

Ficha técnica:

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados