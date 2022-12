Grupo estadounidense adquiere al Burdeos y promete quitarle la hegemonía al PSG

El nuevo dueño de este equipo francés está listo para "ir a la guerra" y presentar batalla a los parisinos.

Burdeos, cuyo último título de liga data de 2009, fue adquirido en noviembre por el grupo GACP Sports, una división basada en Miami de la firma General American Capital Partners, por 114 millones de dólares.

El anterior propietario, M6 Group, había controlado al equipo desde 1999.

"No es fácil (reducir la brecha con el PSG). No podemos competir de tú a tú con ellos, dólar por dólar. Es una locura. Yo no tengo petróleo en mi jardín así que, al final del día, debemos encontrar una forma diferente de competir y creemos que eso significa llegar al talento joven antes (que ellos)", dijo a la AFP Joseph DaGrosa, director general y cofundador de GACP.

"Dejemos que ellos paguen mucho dinero por los grandes jugadores. Nosotros queremos ser los primeros en atraer a los mejores jugadores de Francia, que ha producido a algunos de los mejores talentos del mundo", añadió.

El Burdeos actualmente ocupa la duodécima posición de la Ligue 1, a 23 puntos del PSG, líder del campeonato con 13 unidades de ventaja sobre el segundo.

"Voy a poner de lado el problema de si el PSG ha jugado de manera justa (...) pero en general todos están asustados hasta la muerte por ellos. Los veo como los 'bullies' (bravucones, matones) de la liga", apuntó.

El órgano de control de la UEFA había abierto un expediente en septiembre de 2017 después de que el PSG fichara a Neymar y Kylian Mbappé por una cantidad total de unos 400 millones de euros (unos 454 millones de dólares). Su objetivo era saber si se habían contravenido las normas del llamado 'fair play' financiero, que propugna que un club no gaste más de lo que genera para evitar endeudamientos excesivos.

El caso fue archivado en junio de 2018 y luego fue reabierto para un "examen más profundo" en septiembre.

"Así es como los veo a ellos (pero) nosotros estamos aquí para ganar. Puede tomarnos un tiempo pero estamos aquí para ganar. Tienes que adaptarte al guerrero que hay en tu interior. Esto es una guerra", sentenció DaGrosa.

