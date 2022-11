Guillermo Barros Schelotto, DT de Paraguay: "Contra Colombia vamos a seguir probando jugadores"

Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche (hora colombiana), la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, tendrá una nueva prueba cuando enfrente al combinado de Paraguay, en territorio estadounidense, en lo que será un duelo preparatorio con miras a las Eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América 2024.

Luego de haber salido victorioso de sus primeras dos salidas (contra Guatemala 4-1 y México 3-2), el timonel argentino, que debutó de gran manera con la 'tricolor', espera seguir por la misma senda y repetir el triunfo frente a su similar paraguayo. Por tal motivo, desde el fin de semana pasado, se han ido reuniendo los convocados para ir afianzando la idea del 'profe'.

Publicidad

Mientras nuestro equipo ha ido adelantando trabajos de entrenamiento en los últimos días, el rival que enfrentaremos ya tuvo su primer partido de fogueo de la fecha FIFA, cuando midió fuerzas con el seleccionado de Perú, en un partido que terminó a favor del combinado inca, por la mínima diferencia, con anotación de Alex Varela, al minuto 49.

A falta de contadas horas para el duelo entre colombianos y paraguayos, el entrenador de la selección 'guaraní' atendió a una rueda de prensa donde se refirió a los planes que tendrá para el partido de este sábado 19 de noviembre.

"Contra Colombia vamos a seguir probando jugadores, como lo hemos hecho en todo el año", expresó Guillermo Barros Schelotto, en una de sus intervenciones.

Publicidad

Y agregó, con respecto a lo que busca en estos encuentros preparatorios, "estos partidos son los más cercanos a la realidad. Se jugó con el roce que tendrán las eliminatorias. Es preferible que esto no pase ahora".

Por otro lado, se refirió a la imagen que quiere dejar tras estos dos compromisos, "necesitamos demostrar que vamos a dejar todo por volver al Mundial. Debemos mejorar la definición".

Publicidad

Pero también el timonel argentino, a cargo de la selección de Paraguay se refirió a lo mostrado por el equipo en su última derrota a manos de Perú,"vi cosas muy buenas del equipo a pesar del resultado. Hubo una actitud que me gustó mucho. No nos gusta el resultado, pero en líneas generales me voy contento por lo que vi de mi equipo. Fue un partido parejo. Tuvimos chances de abrir el marcador, pero no lo supimos definir".

Recuerde que el partido será este 19 de noviembre a las 8:00 de la noche, (hora de Colombia), partido que podrá ver en vivo por Gol Caracol y GolCaracol.com