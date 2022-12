Guillermo Barros Schelotto: "No sabía que Jorge Almirón era candidato para llegar a Boca"

El extécnico de Atlético Nacional suena en los medios argentinos para convertirse en sucesor del 'Mellizo', en caso de que se marche. Barros Schelotto habló del tema en rueda de prensa.

Jorge Almirón acabó de salir del banquillo técnico de Atlético Nacional, debido especialmente a la eliminación de la Copa Libertadores, y su nombre ya comenzó a sonar en su país para retomar su trabajo.

Y así Almirón sería candidato para llegar a Boca Juniors, en caso de que Guillermo Barros Schelotto se marche del club en el mes de diciembre del presente año.

Precisamente el propio Barros Schelotto se refirió al tema, en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-0 sobre Vélez Sarsfield, por la Superliga Argentina.

"La verdad no lo había escuchado. No sabía nada acerca de eso. Yo me dedico a entenar, me dedico a que Boca gane y juegue bien. Lo que pueda pasar alrededor no lo puedo manejar yo y no puede decir lo que hay que decir. No lo sabía y me dedico simplemente a hacer lo mejor para Boca desde mi lugar", indicó 'el Mellizo'.

Jorge Almirón también fue mencionado la semana pasada como otro de los candidatos para llegar a la Selección Argentina.

