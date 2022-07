Guillermo de Amores deja el Cali y ya tiene nuevo equipo: fue oficializado en Lanús de Argentina

Guillermo de Amores llegó a inicios del 2021 a Deportivo Cali , proveniente de Fénix, de su país natal, Uruguay. El arquero de 27 años consiguió el título de la Liga del fútbol profesional colombiano 2021-II, bajo las órdenes del entrenador venezolano Rafael Dudamel, quien dirigía al club 'azucarero' en ese entonces.

Tras ser eliminado de la Copa Sudamericana y quedar décimo noveno en el rentado nacional en el primer semestre del año con el conjunto del Valle del Cauca, el golero 'charrúa' decidió cambiar de aires.

El nacido en San Jacinto, fue oficializado como nuevo jugador de Lanús de Argentina, donde compartirá con los colombianos Felipe Aguilar y Raúl Loaiza.

Con el cuadro 'verdiblanco', de Amores estuvo en el arco en un total de 74 partidos, recibiendo 78 goles y sacando la valla invicta en 21 oportunidades.

Este será el sexto equipo del uruguayo en su carrera, tras pasar por Liverpool, Boston River y Fénix de país; Deportivo Cali, de Colombia y Fluminense, de Brasil.

El arquero firmó contrato con el cuadro 'granate' hasta diciembre de 2026 y será su primera experiencia en suelo argentino.

¿Cómo se despidió Guillermo de Amores del Deportivo Cali?

"Mediante esta carta, me quiero despedir de todos ustedes. No quisiera dejar a nadie afuera de mis saludos y eterno agradecimiento: a mis compañeros, funcionarios del club, cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de compartir, a los dirigentes que confiaron en mí para este proyecto y sobre todo a la gran hinchada que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas también. Es imposible no mirar atrás y recordar La Décima, que con tanto esfuerzo y apoyo pudimos conseguir. Disputar cada competición durante este año y medio, siempre dando el máximo de mis posibilidades, es un recuerdo imborrable que siempre irá conmigo. Gracias por todo 'SuperDepor'", fueron las palabras de de Amores, para decirle adiós al Deportivo Cali en sus redes sociales.