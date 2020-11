Gustavo Alfaro: “Diego Maradona es una leyenda y estará en el corazón de los que aman el fútbol”

Este miércoles, el mundo del fútbol se conmocionó con la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona . Sin embargo, el astro argentino partió de este mundo y muchas son las personalidades que se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Y Gustavo Alfaro , seleccionador de Ecuador, dejó ver la tristeza y desazón que le causó la inesperada noticia de la muerte del exfutbolista.

“No puedo salir de la tristeza y la conmoción de lo que significa el fallecimiento de Diego Maradona. Él tuvo la magia de trascender las fronteras y generar ilusión, con Diego tengo el mejor de los recuerdos, fue muy generoso conmigo. Recuerdo aquel partido del inicio de la Copa del Mundo 2006, veníamos bajando a la plaza de estacionamiento para irnos y llegaron muchas personas a la salida del ascensor y se abrió y Diego salió en medio de esa multitud. Estábamos a 25 metros de distancia y no sabía si ir a saludarlo y él me vio, vino donde yo estaba y me dice “hola maestro, que lindo verte y tenerte aquí”, todos daban a Alemania como gran favorito y él me dijo “estos alemanes no son como los pintan””, indicó el estratega en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el seleccionador también dio detalles de la relación personal que tenía con quien supiera defender la camiseta del Nápoles, de Italia.

“Me invitaba a sus cumpleaños, siempre que nos encontrábamos él era muy generoso. El último gran gesto lindo que tuvo conmigo fue cuando estaba en Boca y me dijo que lo merecía, que lo disfrutara, que era algo grande tener el escudo en el saco, le dije que fuera a un entreno, pero no se pudo. Merecía todos los reconocimientos de la gente y del mundo del fútbol”, agregó.

Todo el mundo del fútbol extrañará a Diego Maradona, a quien siempre la gente le demostró su cariño y la importancia que él tenía en el mundo del fútbol.

“El pueblo no se equivoca y le demostró a Diego todo el amor que todo el mundo sentía por él, Diego nos hizo sentir invencibles, únicos, de su mano nada era imposible, con él los milagros eran posibles, también mereció sentirse dios. Lamentable hoy la vida nos demostró que era simplemente un hombre, trascendió los tiempos, Diego ya es leyenda y estará para siempre en el corazón de los que aman el fútbol”, concluyó.