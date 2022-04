Gustavo Alfaro fue bastante claro: "La realidad es que yo soy el técnico de Ecuador"

Desde la salida de Reinaldo Rueda Rivera como entrenador de la Selección Colombia, muchos nombres han salido al radar como sus posibles reemplazantes en el banquillo técnico.

Uno de los que más ha 'sonado' por parte de la prensa internacional es el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien conduce en la actualidad a Ecuador. No obstante, el propio timonel descartó, por ahora, su posible arribo a la 'tricolor' nacional.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', evidenciaron una entrevista del exDT de Boca Juniors, en la que manifiesta que su presente es el combinado ecuatoriano.

"La realidad es que yo soy el técnico de Ecuador, la realidad es que Ecuador no me ha ofrecido la renovación del cargo y ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial, lo concreto es que, como diría el ‘Coco’ Basile’, si algún equipo me llamaría en este momento, no lo atendería porque sería desviar mi atención que me ocupa, que es tratar de preparar una selección para un Mundial, el mejor mundial posible", dijo.

En la misma, Alfaro fue enfático en decir que el "mundial con Ecuador va a ser el desafío más grande de mi vida. No hay otra cosa que me ocupe en este momento que no sea Ecuador, que me genere más adrenalina. Nos comprometimos con los jugadores en tratar de hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador”.

Por último, sostuvo que también hay una "cuestión personal", puesto que podría retirarse del fútbol cuando cumpla 60 años.

"Mis hijas me preguntaron: papá, qué vas a hacer después del Mundial, vos dijiste que a los 60 te retirabas; tengo 59 y en agosto cumplo. Les dije, déjenme disfrutar el Mundial y después veo que hago", expresó.

¿En qué grupo quedó encuadrado Ecuador para el Mundial?

El combinado ecuatoriano se ubicó en la zona A junto con Senegal, Qatar y Holanda. Debutarán en la Copa del Mundo contra la selección anfitriona, Qatar, el 21 de noviembre de 2022.