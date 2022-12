Gustavo Alfaro: ''No me mueve para nada los rumores sobre ser DT de Boca''

Pese a que no se confirmado su salida, Guillermo Barros Schelotto parece tener los días contados como entrenador del conjunto 'xeneize' tras perder la Copa Libertadores.

El director técnico argentino Gustavo Alfaro, al mando de Huracán, habló sobre los rumores que lo colocan como el reemplazo de Guillermo Barros Schelotto en el banquillo de Boca Juniors.

Luego del empate sin goles entre 'El Globo' y Argentinos Juniors, Alfaro atendió a los medios de comunicación, que no dudaron en preguntarle al estratega sobre su futuro.

''No me moviliza para nada'', dijo el argentino respecto a la información que lo pone como nuevo técnico de Boca.

Además, Alfaro hizo hincapié en el respeto que se le debe tener a Guillermo Barros Schelotto, quien pese a ganar dos Superligas con el azul y oro, lo más probable es que no siga en el cargo.

''Me duele por Guillermo, están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino que se pierde un partido, más allá de que sea el clásico, Boca jugó una final de Libertadores, viene de ser dos veces campeón en el fútbol argentino. Perder con River no es perder con cualquier otro equipo, pero Guillermo se merece continuar", afirmó Alfaro.

Por ahora, Huracán seguirá contando con su entrenador, que realiza una gran campaña con el equipo de Parque Patricios y lo tiene cerca de clasificar a la Copa Libertadores.