Gustavo Alfaro le dice adiós a la Selección de Ecuador: no seguirá como DT

El ciclo de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador llegó a su fin. Eso es lo que dio a conocer este jueves 12 de enero la Federación Ecuatoriana de Fútbol por medio de un comunicado en sus plataformas oficiales. Antes de dicha confirmación el medio 'Olé', de Argentina, ya habría avisado de la noticia de la salida del timonel de 60 años.

"En primer lugar, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se enorgullece, agradece y felicita el gran proceso de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la importante participación de nuestros jugadores y cuerpo técnico en la reciente cita mundialista. En segundo lugar, comunicamos al país que, tras algunos meses de conversaciones entre la Federación y el profesor Gustavo Alfaro, las partes han decidido quedar en libertad para evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses", dice de entrada el comunicado que emitió en las últimas horas la FEF.

Renglón seguido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le deseó los mejor éxitos a Gustavo Alfaro en su carrera deportiva.

"Cuando asumimos el reto de liderar la Federación Ecuatoriana de Fútbol, propusimos y construimos un proyecto que contaba con la garantía del excepcional potencial nuestros jugadores. El profesor Alfaro y su cuerpo técnico, compartieron nuestra mirada y deseo de cambio y los potenciaron con su conocimiento y trabajo. Por ello, los resultados están a la vista y, como Federación, solo tenemos palabras de admiración para nuestros extraordinarios jugadores y el proceso que se logró, y de agradecimiento para Gustavo Alfaro y su equipo", agregó.

¿Qué se dijo en la prensa de Argentina antes del anunció de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Y es que relató el medio 'Olé', que "tras varios idas y vueltas, Gustavo Alfaro no seguirá como entrenador de 'La Tri'. 'Olé' Ecuador puede confirmar que las negociaciones entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Alfaro no llegaron a buen puerto, debido a que el estratega no vio que las condiciones estaban dadas para su continuidad al haber situaciones pendientes del contrato, que terminó tras el Mundial Qatar 2022".

Y sobre lo mismo dio algunos aspectos del por qué no siguió al frente de la 'Tri'.

"¿Fue un tema de plata? Bien tenía derecho Alfaro en reclamar una mejora salarial luego de haber llevado a Ecuador a su cuarta participación en Copas del Mundo, y haber potenciado a un grupo de futbolistas jóvenes. Alfaro sintió que no podía planificar un nuevo proceso sin resolver los valores (entre sueldos y primas) que le deben desde noviembre a él y su cuerpo técnico. El 20 de diciembre, cuando se juntaron antes de las Fiestas en Quito, Francisco Egas se comprometió a a pagarle. Sin embargo, desde entonces sólo le cancelaron una tercera parte. Al no resolver esa situación, fue difícil sea sentarse a hablar del proyecto deportivo", agregó 'Olé'.

Así las cosas, ahora Ecuador deberá buscar un nuevo entrenador para encarar los retos venideros, como son las Eliminatorias al Mundial del 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que para esta clasificatoria, la 'tri' empezará con tres puntos menos tras la sanción impuesta por la la supuesta nacionalidad adulterada de Byron Castillo.