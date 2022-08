Guti, sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: "¿Atlético de Madrid? ¿Por qué no?"

Desde que Cristiano Ronaldo le comunicó al Manchester United que no quería seguir en el club, muchos equipos han relacionados con el nombre del delantero, entre ellos, el Atlético de Madrid . A pesar de que no se ha realizado ninguna oferta, los rumores aún causan repercusiones entre algunos personajes relacionados con el equipo.

Juanfran Torres, exjugador del equipo 'colchonero', dio su opinión acerca de una hipotética llegada del luso al club, y no dudó en demostrar su desaprobación, comentando lo siguiente: “Que no nos entre algún fichaje que no queremos”.

Sin embargo, un histórico del Real Madrid no vio con malos ojos un fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid. Jose María Gutierrez, más conocido como 'Guti', habló con 'Dazn' y dio su opinión al respecto: "Sí, ¿por qué no?. Yo creo que al final cada uno busca su camino y busca lo mejor para él y para su familia".

"Si en este caso él decide venir al Atlético de Madrid ¿por qué no? Es un gran equipo, él es un gran delantero, el Atlético de Madrid necesita un buen delantero y ¿por qué no? Yo creo que sería un buen binomio", declaró el exjugador del Real Madrid.

Guti admitió que el hipotético fichaje por el Atlético Madrid podría ser extraño, por el pasado que tiene Cristiano Ronaldo en el club 'merengue': "Sería extraño, porque el Madrid le quiere mucho, porque es un jugador muy querido. Yo creo que al aficionado del Real Madrid no le importaría. Creo que todo lo que tuvo que dar Cristiano al Real Madrid ya lo dio".

"Que él se sienta feliz pudiendo jugar en un gran equipo como es el Atlético de Madrid y en una liga española, que yo creo que a él le apetece, pues ¿por qué no?", concluyó Guti.

Cristiano Ronaldo coincidió con Guti en el Real Madrid, en la temporada 2009/2010, la última que jugó el futbolista español, después de 15 años de trayectoria en el club de la capital española.