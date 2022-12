“Hablé con Neymar y le dije lo que pensaba”: Edinson Canvani

El delantero uruguayo se refirió sobre la polémica que lo rodeó a él y a Neymar sobre quien iba a patear los penaltis en el PSG.

Luego de la llegada del brasileño al elenco francés, se presentó el impase en donde se vieron implicados los dos suramericanos por quien iba a ser en encargado de patear los disparos desde el punto penal.

“Sinceramente para mí jugar con grandes jugadores es un placer. Y como ya he dicho, soy muy realista y sé que en el fútbol no tienes que ser amigo de todo el mundo. Tienes que ser profesional y lo primero es respetar a los compañeros en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Partiendo de esta base puedes ser amigo o no. Puedes llevarte bien o no”, señaló el charrúa en declaraciones difundidas por el portal de internet ‘Ovación’.

Cavani sin embargo no dio a conocer ningún detalle de lo que habló con Neymar, “son cosas que quedan en el vestuario. No voy a salir a contar lo que hablamos. Que quede a criterio del que mira el fútbol.”, añadió.

El ariete, quien lleva ocho goles y es el máximo goleador del PSG en el torneo local, por encima de Neymar por dos tantos, finalizó diciendo que “quiero que sea Balón de Oro (Neymar), porque si es el mejor es porque va a hacer muchos goles y nos va a llevar a ganar cosas. Y yo lo que quiero es ganar títulos. Es eso lo que me interesa”.