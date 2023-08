Hansi Flick entregó la convocatoria de Alemania para duelos de fogueo contra Japón y Francia

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger y los barcelonistas Ikay Gündogan y Marc-André Ter Stegen lideran la convocatoria de Alemania para los duelos de preparación frente a Japón y Francia, actual subcampeona del mundo.

La selección alemana, que a partir del lunes se reunirá en la sede del equipo situada en Wolfsburgo, jugará el próximo sábado 9 de septiembre frente a Japón a la 1:45 p.m. (hora colombiana) en el Wolkswagen Arena, estadio que acoge los partidos del Wolfsburgo.

El segundo partido tendrá lugar en Dortmund y enfrentará al combinado alemán con Francia, el martes 12 de septiembre, a las 2:00 p.m. (hora colombiana), como preparación para la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

La sorpresa en la convocatoria, fue la no inclusión del mediocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, quien en sus redes sociales puso el siguiente mensaje: "Saben lo orgulloso que estoy de jugar para Alemania. Estoy muy decepcionado por la sorprendente decisión de no asistir en septiembre. Solo las últimas semanas me he sentido muy bien otra vez y me he alegrado brutalmente de hacer mi contribución en el equipo nacional, que como equipo volvamos a la pista del éxito. ¡Eso es lo que todos tienen, eso es lo que toda Alemania se merecía!

Al mismo tiempo, tengo que aceptar la decisión del entrenador y seguiré trabajando duro cada día para empezar bien la temporada. ¡Les deseo a todos dos juegos exitosos y espero apoyar a los chicos juntos en los juegos! A más tardar para el Campeonato de Europa en nuestro país, ¡os necesitamos a todos! ¡Gracias por su apoyo!"

Estos son los 24 convocados de Alemania:

- Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Marc-André Ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

- Defensas: Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Unión Berlín), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Milan).

- Medios/delanteros: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Pascal Gross (Brighton), Ikay Gündogan (Barcelona), Kai Havertz (Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Leroy Sané (Bayern Múnich), Kevin Schade (Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).