Harry Kane: "La derrota en la Eurocopa, contra Italia, me perseguirá toda mi carrera"

Harry Kane, capitán de Inglaterra, aseguró que la derrota en el lanzamiento de penaltis contra Italia, en la pasada Eurocopa, le perseguirá durante toda su carrera.

El delantero inglés, que buscará asegurar la clasificación de su selección para el Mundial de Catar 2022 este viernes contra Albania, recordó la final de la pasada Euro, cuando cayeron en Wembley contra Italia.

"Fue una derrota muy dura. Perder una final de la Eurocopa en Wembley, eso me va a perseguir el resto de mi carrera. Nunca te recuperas de esas cosas a no ser que ganes algo", dijo Kane en rueda de prensa.

"Sin tiempo para asimilarlo ya estás jugando en la Premier League un par de semanas después. Nunca tiene la oportunidad de pensarlo y aprender de ello", añadió el delantero.

Kane, que apenas suma un gol esta temporada en la Premier League, donde el Tottenham Hotspur está fuera de puestos europeos, también habló de su estado de forma actual.

Publicidad

"La gente puede buscar suele buscar excusas cuando no marcas", dijo Kane, en relación a su posible marcha en el pasado mercado veraniego. "Por eso es importante para mí creer en mí, tener mi mentalidad y trabajar más duro".

"Así he pensado siempre, esté marcando con regularidad o no. No ha habido muchos momentos de mi carrera en los que haya marcado tan poco como ahora. Con Inglaterra está siendo un buen año para mí", apuntó Kane.