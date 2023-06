Harry Kane se reveló y confesó el curioso sueño a nivel personal, alejado de los terrenos de fútbol

Harry Kane, capitán y goleador histórico de la selección inglesa de fútbol, afirmó este miércoles que le gustaría desempeñarse como pateador en la National Football League (NFL).

"Es algo que definitivamente quiero explorar. La NFL es algo que he estado siguiendo durante unos 10 años y me fascina, así que me encantaría intentarlo", confesó el actual jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa.

Kane, quien en la reciente temporada marcó 30 goles con su equipo, participó en el anuncio publicitario de los tres juegos que la NFL llevará a cabo en Inglaterra en la temporada 2023, dos de lo cuales se realizarán en el Tottenham Hotspur Stadium; Jaguars-Bills, el 8 de octubre, y Ravens-Titans, el 15 del mismo mes.

El otro partido enfrentará a Falcons y Jaguars el 1 de octubre en el estadio de Wembley.

El delantero nacido en Walthamstow hace 29 años reconoció que una transición al fútbol americano no sería sencilla, pero dijo estar dispuesto a intentarlo.

"No espero caminar y de repente comenzar a patear goles de campo. Sé que requerirá mucha práctica, mucho trabajo duro. Pero definitivamente es algo que me encantaría hacer", reiteró el mundialista en los mundiales Rusia 2018 y Catar 2022.

No es la primera vez que el ganador de la Bota de Oro del Mundial 2018 expresa su deseo de probar suerte como pateador en la NFL una vez que termine su carrera en la Premier League.

En el 2020 habló de un aproximado de 10 años para cumplir su deseo de jugar en la NFL. Un planteamiento que lo colocaría alrededor de los 35 años para intentarlo.

El año pasado Harry Kane estuvo presente en el partido que disputaron los Minnesota Vikings y los New Orleans Saints en el Tottenham Hotspur Stadium, juego en el que confesó su admiración por Tom Brady.

"Me declaro aficionado de los Patriots en definitiva por Tom Brady, a quien definitivamente respeto y admiro", compartió en aquel juego.