Heung-min Son confesó que no ve bien el balón, con la máscara protectora que usa actualmente

Heung-min Son , futbolista del Tottenham Hotspur , desveló que no puede ver bien la pelota con la máscara protectora que tiene que llevar debido a la fractura en la cara, cerca del ojo, que sufrió antes del inicio de la Copa del Mundo.

El surcoreano, que rompió ante el Crystal Palace una racha de varios meses sin marcar en Premier League, le dijo al periódico londinense Evening Standard que su visión "está bien", pero que no es como cuando jugaba sin la máscara.

"Mi vista está bien, pero cuando me viene la pelota, a veces es raro, porque no puedo ver bien la pelota por la máscara. No es que me moleste mucho, pero no es lo mejor", dijo Son.

"Contra el Aston Villa (cuando el Tottenham perdió 0-2) fue muy frustrante, porque recibía el balón y de repente lo perdía, porque no podía verlo. Estaba muy enfadado".

El surcoreano aseguró que la razón por la que sigue llevando el aparato protector es porque sus padres se lo piden.

"Si dependiera solo de mí, jugaría sin ella, pero mis padres, mi familia y mis amigos están preocupados, porque es un riesgo si alguien me golpea otra vez. Mis padres me dicen que tengo que jugar con ella, están preocupados. Además, los fisios y los médicos me dijeron después del Villa que era mi decisión, pero que me recomendaban llevarla porque el riesgo es alto y porque solo han pasado siete semanas desde la operación", matizó Son.

¿Cuándo será el próximo partido del Tottenham?

Los dirigidos por el estratega italiano, Antonio Conte, se medirán frente al Portsmouth en condición de local, el próximo sábado 7 de enero a partir de las 7:30 p.m., (hora colombiana) juego válido por la tercera fecha de la Liga de la Copa Inglesa.

¿Cómo va el Tottenham en la liga local?

Actualmente el equipo londinense se encuentra ubicado en la quinta casilla de la Premier League con 33 puntos, producto de 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.