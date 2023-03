Heung-Min Son se siente responsable tras la salida de Antonio Conte

Heung-min Son, delantero del Tottenham Hotspur , se siente "responsable" de la marcha de Antonio Conte del club, debido a su bajo rendimiento esta temporada.

El surcoreano, que solo ha marcado seis goles esta temporada, aseguró estar muy apenado por la salida de Conte, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores del mundo" y con el que ha tenido "un gran viaje juntos".

"Debería haber jugado mejor. Me siento responsable por su salida, porque no he podido ayudar mucho al club", dijo Son después de que Corea del Sur perdiera con Uruguay en un amistoso.

"Estoy muy agradecido por lo que ha hecho. Es un gran entrenador y tiene mucha experiencia. Espero que le vaya muy bien".

Pese a marcar 23 goles en la pasada Premier League, lo que le valió la Bota de Oro compartida, este curso Son ha bajado mucho su rendimiento y en 37 encuentros ha marcado diez goles, seis de ellos en la Premier.

En el momento de la marcha de Conte, que ha criticado duramente a los jugadores y directiva del club cuando aún era el técnico de los 'Spurs', el Tottenham va cuarto en la liga, pero está eliminado ya de las dos copas domésticas y de la Champions League.