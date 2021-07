Hizo eco en el mundo: Piqué y Ronaldo opinaron sobre lo hecho por Emiliano Martínez contra Colombia

Continúan las repercusiones tras lo acontecido con Emiliano Martínez. En la tanda de penales, entre Colombia y Argentina, por las semifinales de la Copa América, el guardameta de la 'albiceleste' expresó unas palabras contra los jugadores de la 'tricolor' con el fin de desconcentrarlos.

Yerry Mina, Davinson Sánchez y Miguel Ángel Borja fueron algunos de los que lo padecieron y los hinchas colombianos no tardaron en mostrar su indignación con el arquero argentino, señalándolo de 'bocón' y mucho más. Eso sí, no fueron los únicos en pronunciarse al respecto.

En medio de un en vivo con el reconocido streamer Ibai Llanos, en Twitch, el defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, y el exfutbolista Ronaldo Nazario dieron sus opiniones. Ambos coincidieron en sus puntos de vista y justificaron lo hecho por el portero de la 'albiceleste'.

"Es parte del juego. Me parece bien. Lo que pasa es que ahora no hay público, se escucha todo. Suele pasar y sucede en todos los partidos. Hay gente que te dice cosas para desconcentrarte. Si sacamos eso del fútbol, pierde la naturalidad y esencia. Quizá no se pueden cruzar ciertas líneas, pero eso pasa a menudo", afirmó el central 'culé'.

"Me pareció súper educado. En mis tiempos, hubiera escuchado cosas peores. Además, estuvo el baile de Yerry Mina, que quizá pudo ofender, pero no es para tanto. El fútbol es un deporte de la calle y de la gente. Las personas quieren sacar tema de cualquier cosa, pero eso que sucedió es normal en este deporte", expresó el brasileño.