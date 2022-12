“Hizo el peor partido que he visto” Christophe Dugarry sobre Neymar

El campeón del mundo con Francia cuestionó fuertemente al jugador brasileño por el desempeño que tuvo frente al Marsella.

Christophe Dugarry, ganador del Mundial de 1998 con Francia, criticó duramente a Neymar, en la estación de radio ‘RMC’, por su desempeño en el partido en el cual PSG empató 2-2 frente a Marsella con gol al último minuto de Édinson Cavani.

Publicidad

Lea también: Mario Balotelli elogió a Ronaldo, el brasileño

"¡El domingo fue insoportable! No entró en juego con Kurzawa en la banda. Divertirse con él es complicado (...) No es el Neymar del Balón de Oro que todos nos imaginamos. Jugó como si estuviera en el jardín con sus amigos, ni siquiera vio a sus compañeros. Hizo el peor partido que he visto", sentenció el francés.

Dugarry pasó el mayor tiempo de su carrera profesional en el Burdeos, club donde ganó una Liga y una Copa de Francia.

Lea también: Falcao García, lesionado y será baja del Mónaco para el partido del sábado