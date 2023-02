Hora y dónde ver Manchester United vs Barcelona, por Europa League

En medio de las tensiones extradeportivas, el Barcelona visita el jueves al Manchester United en busca del pase a octavos de final de la Europa League, tras empatar 2-2 en el Camp Nou.

El equipo azulgrana afronta la vuelta del play-off de acceso a octavos de la Europa League en medio de la investigación a una empresa de un exresponsable arbitral por unos pagos realizados por el Barca.

"Yo nunca he sentido que nos hayan ayudado en Europa o en España, nunca he sentido esto", dijo este miércoles el técnico Xavi Hernández, al ser preguntado de nuevo sobre el caso en la rueda de prensa previa al encuentro contra el United.

Pese a sus problemas fuera del campo, el equipo azulgrana sigue en buena racha en la cancha como líder de LaLiga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado.

- Bajas sensibles -

Tras el empate en el Camp Nou, el Barça tendrá que ir a por la victoria en Inglaterra, aunque afrontará el encuentro con varias bajas sensibles.

El conjunto azulgrana no podrá contar con los lesionados Ousmane Dembélé y Pedri, ni tampoco con Gavi, sancionado por acumulación de tarjetas.

Pedri y Gavi habían sido los dos grandes motores del Barça en la ida en el Camp Nou, pero no podrán ayudar a su equipo en Mánchester, donde está previsto que vuelva a liderar el equipo el capitán Sergio Busquets.

"Pedri es el jugador referencia, no pierde pelotas, es fundamental, y Gavi es pura pasión, pura intensidad, que es precisamente lo que necesitamos mañana", explicó Xavi este miércoles, antes de matizar que "tenemos alternativas".

Sin ninguno de los dos jóvenes centrocampistas para acompañar a Lewandowski y Raphinha en ataque, Xavi podría optar por Sergi Roberto para ejercer ese papel.

Enfrente está un Manchester United que también atraviesa un gran momento de forma, tras un inicio de temporada complicado.

El club inglés, que marcha en tercera posición de la Premier a cinco puntos del líder Arsenal, hizo un buen partido en el Camp Nou, pero le faltó pegada para terminar de decantar el encuentro.

"Contra equipos como el Barcelona tenemos que dar lo mejor para llegar a la siguiente ronda", advirtió este miércoles el técnico del United, Erik Ten Hag, quien adelantó que no podrá contar con Anthony Martial.

Hora y dónde ver Manchester United vs Millonarios, por Europa League:

Fecha: jueves 23 de febrero de 2023

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Old Trafford

Transmisión: ESPN y Star Plus