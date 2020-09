Horarios de partidos de hoy 1 de septiembre en las diferentes ligas del mundo

Estos son los partidos de fútbol que se jugarán hoy 01 de septiembre de 2020 en el mundo. Amistoso en Inglaterra, un juego de la MLS y otro de la Liga de Ecuador.

Partidos hoy 01 de septiembre de 2020

Equipos Hora

Blackburn Rovers vs. Everton 12:00 p.m.

Liga de Quito vs. Macará 4:35 p.m.

Toronto vs. Montreal Impact 7:00 p.m.

Las principales ligas de Europa ya terminaron su temporada 2019/20, pero hay otras que se adelantaron y ya comenzaron la 2020/21.

Permanezca informado con todos los resultados y estadísticas de las diferentes ligas de fútbol en el mundo.