Horarios de partidos de hoy 13 de septiembre en las diferentes ligas de fútbol

Estos son los partidos de fútbol que se jugarán hoy 13 de septiembre de 2020 en el mundo. En Inglaterra, España, Brasil, Estados Unidos y México habrá juegos destacados.

En Colombia, Deportivo Pasto y Tolima se pondrán al día con un juego pendiente de la fecha 6 de la liga colombiana, que se suspendió por la pandemia del coronavirus.

Partidos hoy 13 de septiembre

Partidos Hora

Alavés vs. Real Betis 7:00 a.m.

Valladolid vs. Real Sociedad 9:00 a.m.

Villarreal vs. Huesca 11:30 a.m.

Valencia vs. Levante 2:00 p.m.

West Bromwich vs. Leicester City 8:00 a.m.

Tottenham vs. Everton 10:30 a.m.

PSG vs. Marseille 2:00 p.m.

Los Ángeles vs. Portland Timbers 10:00 p.m.

Fluminense vs. Corinthians 2:00 p.m.

Permanezca informado con todos los resultados y estadísticas de las diferentes ligas de fútbol en el mundo.