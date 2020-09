Horarios de partidos de hoy 20 de septiembre en las diferentes ligas de fútbol

Estos son los partidos de fútbol que se jugarán hoy 20 de septiembre de 2020 en el mundo. Fútbol colombiano, Liga de Italia, Liga de España, Liga de Portugal, Serie A de Brasil, entre otros.

Entre lo más destacado se encuentra el comienzo de la Serie A de Italia, que tendrá presencia de los colombianos Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Cristian Zapata.

Partidos hoy 17 de septiembre

Partidos Hora

Pasto vs Jaguares 3:15 p.m.

América vs Bucaramanga 5:30 p.m.

Junior vs Rionegro 7:45 p.m.Huesca vs Cádiz 9:00 a.m.

Betis vs Valladolid 11:30 a.m.

Real Sociedad vs Real Madrid 2:00 p.m.

Parma vs Nápoles 5:30 p.m.

Génova vs Crotone 8:00 a.m.

Juventus vs Sampdoria 1:45 p.m. Southampton vs Tottenham 6:00 a.m.Newcastle vs. Brighton 8:00 a.m.Chelsea vs Liverpool 10:30 a.m.

Leicester vs Burnely 1:00 p.m.Nice vs PSG 6:00 a.m.

Permanezca informado con todos los resultados y estadísticas de las diferentes ligas de fútbol en el mundo.