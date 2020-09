Horarios partidos de hoy 2 de septiembre en las diferentes ligas del mundo

El fútbol no se detiene y en GolCaracol.com le traemos los partidos de hoy 2 de septiembre, en las diferentes ligas del mundo.

Partidos de hoy 2 de septiembre de 2020:

Equipos y Hora

Atlanta United vs Inter Miami 6:00 p.m.

New England vs New York City 7:00 p.m.

Sporting KC vs FC Dallas 7:30 p.m.

Portland vs Los Ángeles Galaxy 9:30 p.m.

Los Ángeles FC vs San Jose 10:00 p.m.

Santos vs Vasco da Gama 7:30 p.m.

Palmeiras vs Internacional 7:30 p.m.

América de México vs Mazatlán 8:00 p.m.

Las principales ligas de Europa ya terminaron su temporada 2019/20, pero hay otras que se adelantaron y ya comenzaron la 2020/21.

Permanezca informado con todos los resultados y estadísticas de las diferentes ligas de fútbol en el mundo.