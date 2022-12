"Hoy por hoy, James Rodríguez no se quiere quedar en el Bayern Múnich"

Ezequiel Daray, periodista y corresponsal de 'Fox Sports' en Alemania, reveló que el volante colombiano no tiene intención de permanecer en el club 'bávaro' la próxima temporada.

El futuro de James Rodríguez sigue en duda. Bayern Múnich no ha ejercido la opción de compra de 42 millones de euros para adquirir los derechos deportivos del colombiano y nada asegura que vaya a hacerlo.

El periodista de 'Fox Sports', Ezequiel Daray, dio detalles de cómo se desarrolla actualmente la situación del cucuteño en el equipo de Baviera.

"Hay una diferencia de criterios entre Uli Hoeness (presidente de Bayern Múnich) y Karl-Heinz Rummenigge (director general) . Rummenigge está 'enamorado' de James Rodríguez, mientras que Hoeness no está tan convencido", afirmó Daray.

Asimismo, aclaró que el hecho de que el campeón alemán no lo haya comprado hasta el momento, no significa que no haya posibilidad de que lo haga sobre la hora.

"Hay un antecedente. Kingsley Coman estuvo dos años a préstamo desde Juventus y lo compraron cuando faltaban tres o cuatro días para que venciera el préstamo", aseguró.

A su vez, dijo que la posibilidad de que el colombiano continúe, o no, será revisada a profundidad y sin afanes.

"El Bayern se tomará todo el tiempo necesario para ver cómo es la situación, para evaluar si Kovac lo va a usar y para convencerlo a James Rodríguez, porque hoy por hoy no se quiere quedar", reveló el periodista.

Por último, de acuerdo al corresponsal, Rummenigge le habría pedido al '10' de la Selección Colombia que no se apresurara con el fin de tomar una buena decisión en conjunto.

James Rodríguez llegó a Bayern Múnich a mediados de 2017 procedente de Real Madrid en un préstamo por dos años.

