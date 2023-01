Hugo Lloris 'le dio con todo' a Emiliano Martínez: "No sé hacer estupideces en el arco"

A casi un mes de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección Argentina liderada por Lionel Messi obtuvo su tercer título (1978, 1986, 2022), aún hay 'secuelas' en los jugadores que disputaron aquel encuentro que terminó 3-3 y tuvo que ser definido desde el punto penalti.

Esta vez, quien fue noticia en el plantel de Francia, fue su arquero, Hugo Lloris, compañero del colombiano Dávinson Sánchez en el Tottenham y quien anunció su retiro de su seleccionado después de 16 años de carrera, incluyendo la conquista del Mundial de Rusia en 2018. Además de sus declaraciones sobre su adiós al combinado de su país, Lloris arremetió contra su colega, el guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

En declaraciones al diario 'L' Équipe', el ahora exarquero de 'les blues' hizo una comparación sobre su estilo de juego y el de Martínez: "Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo", refiriéndose a las actitudes que tiene el arquero de la 'albiceleste', especialmente en algunas tandas de penaltis, como en el enfrentamiento con la Selección Colombia, en la semifinal de la Copa América 2021 y que causó mucha polémica por sus dichos hacia los pateadores 'cafeteros'.

Pero la critica de Lloris no quedó allí y enfatizó: "Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno".

Sin embargo, el guardameta del Tottenham no es el primero en referirse al accionar del arquero argentino, puesto que también desde Francia, fue un tema nacional e incluso la Ministra francesa del Deporte, Amélie Oudéa-Castéra dijo en su momento: "Es simplemente vulgar, fuera de lugar, realmente no está a la altura del reto. Son ganadores inelegantes. Este Emiliano Martínez no se está distinguiendo, es patético".

Además su técnico en el Aston Villa de Inglaterra, Unai Emery, no se hizo el de 'la vista gorda' y también fue muy crítico con el 'Dibu': "Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones".

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez, que fue compañero del colombiano David Ospina en el Arsenal de Inglaterra, no ha respondido a alguna de las críticas que ha recibido (también relacionadas al gesto que tuvo cuando recibió el 'Guante de Oro') y luego de haber disfrutado de los festejos tras la obtención del Mundial y unas vacaciones en Argentina, regresó a suelo británico y fue distinguido con un pequeño homenaje de parte de su club.