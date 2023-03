Hugo Rodallega se confesó y contó la verdadera historia del: "yo soy mejor que Lionel Messi"

Con la llegada de Hugo Rodallega nuevamente al fútbol colombiano, su nombre se ha puesto en la agenda de los medios y redes sociales, no únicamente por su participación goleadora y crecimiento en nivel futbolístico con Independiente Santa Fe, sino que también por las contundentes declaraciones en las últimas horas en las que aclaró el contexto y significado de la polémica frase en el Sudamericano Sub-20 de 2005, donde se comparó con Lionel Messi.

Para aquel certamen la ‘Tricolor’ haría respetar su condición de local, después de haber sido elegida como sede; y de la mano de ‘Hugol’, se coronaron campeones en territorio nacional. De todas maneras, el torneo dejó varias polémicas extra futbolísticas, que hasta hoy en día todavía generan recordación.

Una de ellas y la más destacada de todas, fueron las supuestas declaraciones en las que Hugo Rodallega no solo se comparó con Lionel Messi, sino que también habría afirmado ser mucho mejor que él. Esto generó gran impacto en las personas, que inmediatamente dividieron las opiniones y arremetiendo fuertemente contra el colombiano.

18 años después, fue el mismo jugador el que saió a los medios a aclarar la situación, desmintiendo contundentemente las declaraciones, en una charla para 'ESPN': “Fueron los mimos argentinos los que empezaron con toda esa polémica, porque ellos fueron los que publicaron, ellos eran los que me estaban haciendo la entrevista”.

Publicidad

“Un periodista, del que no recuerdo el nombre muy bien, me dice: ‘Hugo, te felicitamos en Argentina porque eres la figura del Sudamericano, eres el goleador; justamente íbamos a enfrentar a la ‘albiceleste’ en el uno a uno en Armenia, que recuerdo, me toco repetir un penalti”, dijo ‘Hugol’.

Además de eso, el goleador de aquel Sudamericano con once tantos, contó cómo fue el origen del malentendido: “Ese día él me dice, ¿te crees el mejor del torneo?, a lo que yo respondí: “no el mejor del torneo, pero Colombia es el primero y yo soy el goleador, me siento muy bien así”. Luego de eso me preguntó: “¿te crees mejor que Messi?, y yo le dije que no, yo soy el goleador del torneo, pero no mejor que él”.

“Ya cuando al otro día veo que publicaron que yo había dicho que era mejor que Messi”, expresó Rodallega, quien no le prestó mucha atención al caso, pero sí confesó sintió dolor al ver que los que más hablaron y criticaron fueron los mismos colombianos: “Eso es lo que más me duele a mí, que aquí en Colombia es donde más se hable de eso que allá”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



¡Hugo Rodallega cuenta la verdadera historia de la frase "Yo soy mejor que Messi"!



Súmate con nosotros en #ESPNF90Colombia



▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/tNNZwG5hUY — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 29, 2023

Publicidad

“Yo no soy rencoroso y hago caso omiso a eso, nunca le puse atención a eso”, concluyó el delantero, que ya lleva dos goles vistiendo la camisa de Independiente Santa Fe en la presente temporada.