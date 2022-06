"Iba a entrenar borracho en el Real Madrid, tomaba café para quitarme el tufo y me echaba perfume"

Cicinho fue un jugador brasileño que para la temporada de 2006 llegó a Real Madrid para defender los colores del equipo blanco que para ese entonces era llamado el de los galácticos, por la gran cantidad de figuras que allí estaban.

Sin embargo, el sudamericano no pudo brillar y terminó relegado a un segundo plano. Y en una entrevista Cicinho confesó sus problemas más allá de los terrenos de juego.

"Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes", dijo Cicinho, en una entrevista con 'EPTV'.

El otrora lateral reconoció que desde que era niño cogió ese vicio de beber alcohol. "Cuando tenía 13 años, fue cuando probé el alcohol por primera vez, y ya nunca paré. Vivía en el campo, y los fines de semana nos reuníamos con los amigos y salíamos a las plazas, discotecas. Yo pedía a los adultos que fueran a comprar y bebía a escondidas de mis padres y de la policía”, agregó.

El hombre que pasó por clubes como Sao Paulo, Botafogo, Roma y Villarreal, entre otros, comentó además que "el alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Cuando agarran contra una pared y te dicen que no está bien, no quieres oírlo. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera él entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado”.

Todo un testimonio de vida de Cicinho, quien hizo parte de los jugadores que llevaron una vida desordenada y que ahora reconocen sus errores del pasado.