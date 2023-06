Ilkay Gundogan se despidió con emotivo mensaje del Manchester City: "Una vez blue, siempre un blue"

El centrocampista alemán Ilkay Gundogan, nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas, se ha despedido del Manchester City con un gran cariño y ha asegurado que "una vez 'blue', siempre un 'blue'".

"Llevaré al City siempre en mi corazón", aseguró en declaraciones a los medios del club inglés, con el que ha ganado todo esta temporada, entre ello la Premier League y la Liga de Campeones, y cuyo brazalete de capitán ha portado.

"Este club me ha hecho cumplir todos mis sueños y siempre estaré agradecido por esta oportunidad", aseveró Gundogan, quien insistió que para él "ha sido un privilegio y un placer total formar parte del Manchester City durante los últimos siete años", así como que se ha "sentido parte de una familia muy especial".

"He tenido la suerte de haber vivido tantos momentos inolvidables en mi tiempo aquí y haber sido capitán en esta temporada tan especial ha sido la mejor experiencia de mi carrera", añadió el jugador germano, que llegó al City en julio de 2016 procedente del Borussia Dortmund y que ha ganado cinco Premiers, dos Copas, cuatro Copas de la Liga, dos 'Community Shield' y la Liga de Campeones.

En su despedida también tuvo palabras de agradecimiento al técnico español Pep Guardiola. De hecho fue su primer fichaje cuando llegó al banquillo 'citizen'. "Haber podido jugar y aprender de él durante tanto tiempo ha sido algo que nunca olvidaré", dijo.

“También me gustaría agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados y actuales, que han jugado un papel tan especial para hacer que mi tiempo aquí sea tan increíble. Finalmente, me gustaría agradecer a los increíbles fanáticos del City. Me han apoyado desde el momento en que llegué, y les debo mucho a todos por su apoyo", aseguró.

El director de fútbol del City, Txiki Begiristain, resaltó así mismo que Gundogan "ha sido un servidor maravilloso" para el club y le deja "en un punto muy especial" al capitanear "un triplete histórico".

"Ha jugado un papel muy importante en los éxitos que hemos disfrutado en las últimas temporadas y la inteligencia, el liderazgo y el compromiso de Ilkay con el club, tanto dentro como fuera del campo, ha sido una inspiración para todos. Ilkay realmente ha consolidado su lugar en la historia del Manchester City y todos le deseamos lo mejor en el próximo capítulo de su carrera. Y nos deja sabiendo que siempre será bienvenido en este club de fútbol”, manifestó Begiristain.