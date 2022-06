"Impresentable": así llaman a Andrew Redmayne, el arquero 'bailarín' de Australia

Todo tipo de comentarios y reacciones ha despertado la actuación del guardameta en la definición por penaltis frente a Perú.

Con un particular estilo, saltando de un lado a otro y casi que bailando, Redmayne primero logró que Luis Advíncula mandara el balón al palo y posteriormente le tapó el lanzamiento decisivo a Álex Valera para darle el paso a la Copa del Mundo a los australianos.

Publicidad

Y en las últimas horas se han sentido todo tipo de reacciones y comentarios luego de la actuación del arquero de los oceánicos, han venido los memes, algunos análisis y demás. Y también no faltó la crítica desde territorio sudamericano.

Carlos Lampe, guardameta que le presta sus servicios a Atlético Tucumán de Argentina y de amplia trayectoria internacional, entregó su concepto sobre el estilo del australiano.

"Lo primero que se me vino a la cabeza es impresentable. Es su manera, su forma. No veía eso desde el arquero polaco Dudek, hacía un movimiento visualmente mucho mejor. Pero esto no parecía ni un baile", le dijo Lampe a 'TNT Sports'.

Publicidad

Cabe destacar que Redmayne solamente ingresó al terreno de juego en los últimos minutos, en el segundo tiempo suplementario ante un 0-0 clavado, en una clara estrategia del entrenador Arnold para que fuera el encargado de encarar los penaltis. Y al final, con una novedosa manera de atajar, se convirtió en un héroe.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras la derrota de Perú?

Publicidad

"Lástima que quedamos eliminados a través de los penales. Queríamos ganarlo en el partido. Fue un partido parejo, complicado y al final ese fue el desenlace", dijo Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Perú, al finalizar el partido de repechaje.